Волгоград, , 15:09 — REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл 30 сентября рабочую встречу с лидерами фракций региональных политических партий перед первым заседанием регионального парламента, сообщили в пресс-службе администрации региона. Стороны обсудили вопросы взаимодействия при реализации приоритетных проектов развития. Областные власти заинтересованы в конструктивном взаимодействии и сотрудничестве с политическими партиями, подчеркнул губернатор.

На встрече присутствовали секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, руководитель фракции «Единой России» в Волгоградской областной думе Михаил Струк, первый секретарь обкома Волгоградского областного отделения КПРФ Тамара Головачева, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Волгоградской областной думе Дмитрий Калашников, исполняющий обязанности координатора Волгоградского регионального отделения ЛДПР Алексей Логинов.

«Решение долгосрочных стратегических задач, стоящих перед Волгоградской областью, сложно представить без сбалансированной общественно-политической системы, основанной на многозначности взглядов. Активная позиция депутатского корпуса, представляющего широкую палитру общественно-политических сил, позволяет нам всем вместе на более качественном уровне решать задачи, как стратегического развития, так и текущей повестки дня», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Волгоградской областной думе «Единая Россия» получила 28 мандатов, КПРФ — пять, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по два, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — один мандат.