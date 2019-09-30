Ростов-на-Дону, , 15:02 — REGNUM Оклады сотрудникам миграционной службы, которые в Ростовской области занимаются оформлением российского гражданства жителям Донбасса, будут повышены. На эти цели требуется почти 1,2 млрд рублей. Освоить средства планируется до 2022 года.

Ежемесячная дополнительная выплата должна составить три месячных оклада в соответствии с замещаемой должностью и льготным стажем службы для назначения пенсии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект документа, который подготовило МВД России.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с 1 июля «Почта Донбасса» выдала более 100 тыс. талонов на электронную очередь для подачи документов на паспорт ДНР и 30 тыс. — на паспорт гражданина РФ. Подача документов на получение гражданства РФ по упрощённой схеме началась на Дону в конце апреля текущего года.

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