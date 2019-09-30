Страсбург, Франция, , 14:53 — REGNUM Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье на открытии осенней сессии заявила, что возвращение России в организацию открывает возможности для честного диалога, в том числе и по кризису на Украине.

«Мы можем обсуждать с российской делегацией темы, которые представляют общий интерес, а также темы, которые вызывают нашу обеспокоенность», — заявила она, добавив, что ПАСЕ рассчитывает «на открытый и честный диалог с российскими коллегами» в контексте событий на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новая делегация, представляющая Украину в ПАСЕ, отказалась ехать на осеннюю сессию организации в знак протеста против возвращения России.

Напомним, за возвращение России права выступать в ПАСЕ проголосовали 118 депутатов. Против были представители 62 стран, еще десять воздержались.

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