Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Публикация разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским стала возможной потому, что президент Украины — малозначимая политическая фигура, новые подобные публикации возможны, но тенденцией это не станет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 30 сентября, политолог Владимир Васильев, комментируя обсуждение публикации разговора президентов США и Украины.

Как сообщалось ранее, представители Демократической партии США в Конгрессе заявили о намерении добиться также публикации разговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В МИД РФ при этом отметили, что публикация разговора Трампа с Зеленским показала всем странам опасность ведения переговоров с США.

«Для нас, российских граждан, вся эта ситуация кажется странной: депутаты требуют доступа к секретному разговору президента и этот доступ получают. У нас хоть вся Госдума может этого захотеть, но она получит отказ. В США, однако, другие правила.

Публикация разговора с Зеленским стала возможной потому, что президент Украины — крайне малозначимая политическая фигура. Публикация стенограммы разговора Трампа с Путиным представляется крайне маловероятной. И значимость их разговоров неизмеримо выше, и секретность — тоже. Такая публикация подорвала бы доверие к США как к субъекту переговоров.

При этом нельзя исключать, что будут новые единичные случаи публикации разговоров американских лидеров со второстепенными политическими фигурами. Но это будут именно единичные случаи, а не тенденция. Иначе с Трампом будут просто бояться разговаривать.

Требование американских депутатов к Трампу обнародовать разговоры с Путиным — это часть давления на своего президента. Так они отвлекают его от основной деятельности. Но не исключено, что этот вопрос будет решен кулуарно и в обмен на снятии требований о публикации стенограмм у Трампа чего-то «попросят», — отметил Владимир Васильев.