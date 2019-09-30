Москва, , 14:52 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил посольство Франции в Москве, где оставил запись в книге соболезнований, открытой в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке, прощание с которым в эти минуты проходит в Париже.

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«Выражаю самые искренние соболезнования французскому народу в связи с кончиной Жака Ширака — выдающегося государственного деятеля современности», — приводит РИА новости слова главы российского внешнеполитического ведомства, написанные дипломатом в книге соболезнований.

Напомним, книга соболезнований была открыта 27 сентября на сайте посольства Франции в России, чтобы почтить память Жака Ширака, бывшего президента Французской Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, известный французский политик, бывший президент Пятой республики и мэр Парижа Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Сегодня, 30 сентября, во Франции в память о Жаке Шираке объявлен национальный траур. На закрытой церемонии прощания с бывшим главой государства в Доме инвалидов присутствовали около 200 человек.

На похоронах Ширака будут присутствовать 80 лидеров стран. В их числе российский президент Владимир Путин, глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Также проститься с Шираком приедет глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Среди лидеров восточных государств — эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, король Иордании Абдалла II.