Нью-Йорк, США, , 14:44 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двусторонние встречи с представителями нетрадиционных для Индонезии стран-партнеров в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Antara.

«Я провела двусторонние встречи на уровне министров с восемью странами, а именно с Арменией, Нидерландами, Экваториальной Гвинеей, Катаром, Марокко, Папуа — Новой Гвинеей, Киргизией и Венгрией», — заявила министр иностранных дел Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии пояснила, что основной повесткой дня двусторонних встреч было укрепление экономического сотрудничества с нетрадиционными странами-партнерами, и поощрение создания регулярных механизмов сотрудничества.

«Моя встреча с представителем Нидерландов заключалась в подписании меморандума о взаимопонимании относительно совместного производства пальмового масла», — отметила Ретно Марсуди.

Известно, что, будучи крупнейшим импортером пальмового масла из Европейского союза, правительство Нидерландов положительно оценивает подписание меморандума о взаимопонимании и высоко оценивает приверженность Индонезии усилиям по увеличению производства пальмового масла.

Главы МИД Индонезии Экваториальной Гвинеи подписали меморандум о взаимопонимании об учреждении двустороннего консультативного форума.

Министр иностранных дел Индонезии также призвала заключить соглашение о свободной торговле с Марокко.

Ретно Марсуди также встретилась с министром иностранных дел Венгрии, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании относительно предоставления стипендий 100 индонезийским студентам на 2020−2022 годы для получения высшего образования из Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что страна готова стать партнером для малых островных государств в реализации приоритетов развития.

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