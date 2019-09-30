Олег Матвейчев, 30 сентября 2019, 15:06 — REGNUM Национализм несет в себе угрозу любой государственности. Именно национализм сыграл решающее значение в развале Советского Союза, практически став его могильщиком. До 1991 года, момента подписания Беловежского соглашения, ознаменовавшего распад СССР, в советских национальных республиках то и дело вспыхивали националистические митинги, делались яркие заявления «творческой национальной интеллигенции». Весь этот процесс повсеместно сопровождался искусственно нагнетаемой истерией против «советской оккупации» и «оккупации русских». Республиканские элиты, они же и «коммунисты на местах», заботясь лишь о своей собственной власти, из интернационалистов превращались в националистов и активно разыгрывали сепаратистскую карту…
В результате всё это привело к гигантской геополитической катастрофе — распаду СССР и многолетним братоубийственным войнам по всему периметру России, а потом и глубже — особенно на Кавказ… Сколько было пролито крови в Чечне и Дагестане, сколько потребовалось усилий, чтобы обуздать центробежные местнические элиты 20 лет назад! Межнациональный мир дался дорогой ценой. И именно поэтому ни одна, тем более крупная политическая сила на этот мир не покушалась. Последний эпизод — партия «Родина», на тот момент парламентская, со своими «арбузными роликами» на выборах в Мосгорсуду в 2005 году… За что была наказана, и справедливо. Никто не ожидал, что национальную тему парламентские партии начнут эксплуатировать снова, и не кто-нибудь, а интернационалисты-коммунисты. Примера развала Советского Союза им показалось мало, и уже сейчас в погоне за сиюминутной властью они готовы поступиться и принципами, и интересами целых народов.
Яркий тому пример — Бурятия, где национальную карту начали разыгрывать со всеми ранее известными атрибутами конфликтов: заявлениями о «чистоте крови», «русском грабеже», несанкционированными митингами… Впрочем, обо всём по порядку.
8 сентября в Улан-Удэ состоялись выборы мэра. Подавляющим большинством голосов им стал самовыдвиженец Игорь Шутенков, получивший 52% голосов избирателей. Его основной соперник — коммунист Вячеслав Мархаев — проиграл выборы со значительной разницей, получив лишь 36%. Выборы в городе, не в отдаленных районах, всё под носом, наблюдателей — множество, поэтому говорить о фальсификациях и непонятности итогов выборов не приходится, разрыв не в 2−3% и даже не в 5−10. Казалось бы, КПРФ должна признать поражение…
И вот в республике, где никого не волновало, бурят твой губернатор или не бурят, где с 2007 по 2017 год главой работал Вячеслав Наговицын, бурятом не являющийся, вдруг затевается некое «национально-освободительное движение». И кем? Правильно! Проигравшим Мархаевым, который является еще и сенатором Совфеда от Иркутской области. А в соседней Иркутской области, как мы знаем, руководит губернатор-коммунист Левченко, который спит и видит, как заполучить под контроль еще и Бурятию. И вот Мархаев, финансово поддерживаемый Левченко, уже устраивает на территории своей республики националистический шабаш.
Вечером 9 сентября в Улан-Удэ стихийно собирается митинг, несколько сотен протестующих потребовали переизбрать мэра города. К ним присоединяется Мархаев и депутат Народного хурала, местный лидер КПРФ Баир Цыренов. На следующий день они выступили перед протестующими на площади, после чего начались столкновения между участниками незаконной акции и полицией. В последующие дни протест, подогреваемый коммунистами, усилился, и его не смог успокоить глава республики Алексей Цыденов. Акция переросла в митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы», на который пришло до тысячи человек.
По всей видимости, любой протест заставляет коммунистов потирать руки. В разгоряченных массах другая логика, для организаторов главное — завести людей, делая это сознательно, разыгрывая уже национальную карту. Ни много ни мало «оккупационная власть не дает развиваться национальным республикам»! Но и этого оказывается недостаточно. И вот уже режиссёр Баир Дышенов обвиняет главу республики Алексея Цыденова в «геноциде бурятского народа»! В открытом письме губернатору он заявляет, что митинг не был акцией коммунистов, а собрал «бурятский народ, который лишен возможности распоряжаться природными богатствами родной земли…». Вот оно как!
Цыденов ему отвечает, что только за последние два года за счет всех источников отремонтировано 183 дома культуры, построено шесть новых сельских домов культуры в с. Жаргаланта, Кусоты, Озерный, Ширинга, Гунда, Сорок, в том числе с участием самих жителей. Проведена реконструкция дома культуры им. Вагжанова г. Улан-Удэ. Начаты работы по реконструкции музыкального гуманитарного лицея им. Аюшеева, где учат играть, в том числе и на бурятских народных инструментах. Начато строительство большого центра культурного развития в с. Саган-Нур, чтобы Бурятский драматический театр мог гастролировать по районам республики и давать качественные постановки с хорошими декорациями. И еще много что делается хорошего для развития культуры и традиций коренного народа.
Но все эти аргументы летят мимо протестующих. А всё потому, что не ради аргументов или здравого смысла затевался весь этот «протест с национальным подтекстом». Не было у его вдохновителей-коммунистов нацеленности на справедливость и здравый смысл, не было никакой заботы о бурятской культуре и языке, как изначально не было и нацеленности на компромисс. Ведь главное для них — поднять бунт! А что там дальше — их совсем не волнует. Как гасить разгоряченные головы, которые выходят бороться уже не за итоги выборов, а за свой «обижаемый народ» — они не знают, во всяком случае, при крушении СССР коммунисты с национальными бунтами справиться не смогли.
А волнует их лишь собственная сиюминутная выгода. Ради нее они готовы стравливать людей разных национальностей, кричать, нарушать закон и, что самое отвратительное, — рушить свою же страну. И для этого — использовать любые способы, маскируя их под «рост национального самосознания».
Вот, смотрите: сначала режиссер Дышенов обвиняет главу Бурятии в том, что он не ходит в театры, в музеи и на концерты в республике, а затем известная в узких кругах либеральная журналистка бурятка Александра Гармажапова заявляет: «Если читать открытое письмо Дышенова между строк, то можно понять, на какой вопрос он хотел услышать ответ, а именно: вы бурят?».
Вы чувствуете этот приторный вкус во рту и холодок в солнечном сплетении? Чувствуете, как подул этот ветерок из 1990-го? Ведь в национальных республиках СССР от Прибалтики до Средней Азии всё так и начиналось.
То есть не важно, сколько делается для развития национальной культуры, главным становится: бурят ты или не бурят. Это обычный фашистский подход — уже, казалось бы, известный во всём мире, после того, как нацисты замеряли черепа, проверяя расовую полноценность. Но если бы национализму поддакивали либералы (как на Украине сейчас или как в России во время войны на Кавказе), то это было бы понятно. Либералы всегда отличались тем, что поддерживали кого угодно, ведь главное для них — развалить Россию.
Но коммунисты! Они же со времен Манифеста на всех своих знамёнах писали только об интернационализме… Похоже, сейчас российские коммунисты «пустились во все тяжкие». Они прилюдно обнимаются с Навальным. Где коммунисты и где Навальный — друг олигархов Браудера и Ходорковского, выпускник Йельского университета, либерал, который ненавидит Сталина? Но современным «коммунистам» это никак не мешает. Сталин, с которым КПРФ тут же носятся, как с писаной торбой, говорил, что «националисты — это враги собственных народов». И вот коммунисты ради власти, ради проигравшего выборы Мархаева, на которого они сделали ставку, сейчас начали обниматься с националистами. Это, к сожалению, было в конце 80-х, когда коммунисты в республиках на ходу «переобулись», превратившись из интернационалистов в ярых националистов, став катализаторами развала страны.
Ситуация в Бурятии лишний раз говорит о цинизме КПРФ, которой не нужны ни Ленин, ни Сталин, ни идеологические принципы. Ради сиюминутной власти они готовы обниматься хоть с Навальным, хоть с Мальцевым. Создаётся такое впечатление, что если встанет вопрос получения власти ценой распада и сдачи части страны, то коммунисты, не задумываясь, это сделают, как это сделал когда-то Ельцин, подписавший Беловежский договор, и даже, к удивлению Кравчука, не спросивший, чей будет Крым… Если можно получить власть только в России, а не во всём СССР, то пусть лучше не будет СССР — так рассуждал Ельцин тогда, и так рассуждают коммунисты сейчас. Пусть ценой распада России и гражданских войн — но к власти.
Мне кажется, что почувствовавшие вкус крови после нескольких региональных побед коммунисты сошли с ума и утратили право на то, чтобы именоваться конструктивной и системной оппозицией. Хищников, вкусивших человечину, пристреливают. КПРФ в нынешнем виде, опустившаяся до союза с навальнистами и националистами, прямыми врагами страны, питаемыми зарубежными разведками — это партия, которая подлежит если не ликвидации, то серьезной санации.
Олег Матвейчев, профессор НИУ «Высшая школа экономики»