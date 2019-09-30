Нур-Султан, , 14:36 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру республики Аскару Мамину начать подготовку к расширенному совещанию по экономическому развитию в середине октября, сообщили 30 сентября в пресс-службе главы государства.

Председатель правительства рассказал об актуальных вопросах социально-экономического развития, о мерах по привлечению инвестиций, а также реализации проектов государственно-частного партнерства.

Токаев также принял председателя сената республики Даригу Назарбаеву, которая проинформировала президента о законопроектах в верхней палате парламента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике необходимо перезагрузить социальную политику, так как перераспределение доходов граждан должно быть более справедливым.

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