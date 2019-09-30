Страсбург, Франция, , 14:27 — REGNUM В ПАСЕ сожалеют из-за неучастия Украины в осенней сессии ассамблеи и рассчитывают, что Киев направит заявку на подтверждение полномочий своей делегации в ближайшее время. Об этом заявила 30 сентября на открытии осенней сессии председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Она отметила, что диалог и сотрудничество с Украиной, которая входит в Парламентскую ассамблею Совета Европы, очень важны. Украина должна пользоваться безоговорочной поддержкой ассамблеи и вопросе защиты международного права.

Украинский парламент вовремя не представил заявку, подтверждающую полномочия своей делегации, напомнила она и выразила надежду, что эта процедура будет выполнена в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, глава новой украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько упрекнула Совет Европы в двойных стандартах. Она заявила о «кризисе доверия», связанном с возвращением России в этот международный орган.

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