Мурманск, , 14:20 — REGNUM Новоиспеченный губернатор Мурманской области Андрей Чибис не намерен затягивать процесс формирования нового состава регионального правительства — его структура будет обновлена в течение месяца. Об этом глава региона сообщил журналистам.

«В соответствии с Уставом Мурманской области у меня есть два месяца, чтобы сформировать правительство. Я не планирую тянуть это время и надеюсь уложиться в два раза короче. Отмечу, что в субботу проводился очередной этап проекта «Лидеры Севера». Там тоже точно есть люди, которые могут претендовать на занятие руководящих постов», — цитирует Андрея Чибиса агентство B-Port.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис еще до победы на губернаторских выборах анонсировал значительное обновление своей команды. При этом он не исключил, что пригласит на работу в мурманское правительство людей из других регионов.