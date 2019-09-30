Ереван, , 14:20 — REGNUM Формулировки официального Киева по вопросу нагорно-карабахского конфликта не способствуют процессу мирного урегулирования, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Все формулировки по вопросу нагорно-карабахского конфликта, которые противоречат формулировкам имеющей единственный международный мандат посредничества Минской группы ОБСЕ и носят односторонний характер, не способствуют процессу мирного урегулирования», — сказала Нагдалян.

Ранее МИД Украины выступил с заявлением, напомнив о порядке въезда и выезда граждан Украины на / из территории иностранных государств.

«Это, в частности, касается порядка въезда на оккупированную территорию Нагорного Карабаха (Азербайджанская Республика) и прилегающих к нему районов, а также порядка въезда на оккупированную территорию Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии (Грузия). Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики и Грузии в пределах их международно признанных границ. МИД Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины при принятии решения посетить оккупированные территории Нагорного Карабаха, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также прилегающих к ним районов руководствоваться законодательством Азербайджанской Республики и Грузии. Нарушение этого законодательства влечёт за собой административную и уголовную ответственность», — говорилось в заявлении МИД Украины.