Элиста, , 14:17 — REGNUM Бату Хасиков попросил депутатов Элистинского городского собрания оказать поддержку новому и.о. главы администрации Элисты Дмитрию Трапезникову. Об этом он заявил на заседании горсобрания Элисты 30 сентября.

«Это лично мое решение, за которое я несу ответственность», — цитирует Хасикова РИА «Калмыкия»

Он отметил также, что переживал по поводу сложившейся ситуации и в день проведения схода граждан сразу же вылетел в Калмыкию, провел внеплановое совещание. Глава республики обратился к администрации Элисты и депутатм горсобрания оказать поддержку новому главе города.

«Чтобы судить конкретно по делам, нужно время. Дайте год, и мы посмотрим по результатам», — сказал Хасиков.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность и.о. главы администрации Элисты экс-и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников был назначен 26 сентября. 29 сентября в Элисте был проведен сход граждан — его участники выступили против назначения Трапезникова. Также была создана петиция с требованием его отставки до 1 октября — ее за два дня подписали около двух тысяч человек. В то же время МВД Калмыкии предупредил о недопустимости проведения несогласованных акций.

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