Киев, 30 сентября 2019, 14:16 — REGNUM До 2022 года Украину ожидают «очень непростые времена», поскольку правительство планирует погасить значительную сумму внешних долгов. Об этом 30 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя разработку программы работы правительства.
Он сообщил, что за прошедшие годы украинские правительства нарастили рекордные долги.
Премьер отметил, что на этой неделе кабмин подаст на утверждение Верховной рады программу работы правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в 2020 году Киев должен направить 438, 1 млрд грн (17 млрд 801 млн долл) на погашение и обслуживание государственного долга. При этом проект госбюджета на 2020 год предусматривает доходы в размере 43,666 млрд долл, расходы — 47,349 млрд долл. Средний курс доллара заложен на уровне 28,2 грн., минимальная зарплата повысится до 4723 гривен (191 долл).