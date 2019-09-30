Киев, , 14:16 — REGNUM До 2022 года Украину ожидают «очень непростые времена», поскольку правительство планирует погасить значительную сумму внешних долгов. Об этом 30 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя разработку программы работы правительства.

«Украине нужно расти 5−7% в год. Это даст нам возможность нормально развиваться и постепенно улучшать жизнь людей. Если мы будем развиваться медленнее, это сделать будет крайне трудно, с учетом того, что следующие пару лет нас ждут очень непростые времена, откровенно», — сказал Гончарук.

Он сообщил, что за прошедшие годы украинские правительства нарастили рекордные долги.

«Нам придется отдать рекордные долги. В следующем году у нас каждая третья гривна будет идти на погашение долгов… Много лет назад кто-то понабирал эти обязательства. Сейчас мы будем делать все, чтобы эти долги постепенно уменьшались», — пообещал Гончарук.

Премьер отметил, что на этой неделе кабмин подаст на утверждение Верховной рады программу работы правительства.

«Программа состоит из трех блоков: первый — о человеческом капитале. Человеческий капитал — это основа нормальной и здоровой экономики. Мы начинаем с образования, с охраны здоровья, со всего того, что касается человека и каким образом создать для человека нормальную среду. Второй блок — экономика. Чтобы всё это финансировать нужен экономический рост», — рассказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в 2020 году Киев должен направить 438, 1 млрд грн (17 млрд 801 млн долл) на погашение и обслуживание государственного долга. При этом проект госбюджета на 2020 год предусматривает доходы в размере 43,666 млрд долл, расходы — 47,349 млрд долл. Средний курс доллара заложен на уровне 28,2 грн., минимальная зарплата повысится до 4723 гривен (191 долл).