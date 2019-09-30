Москва, , 14:14 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сегодня, 30 сентября, встретился с председателем Управления по ядерному вооружению Словакии Мартой Жиаковой, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по основным вопросам деятельности МАГАТЭ, включая предстоящие выборы нового генерального директора Агентства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано ушел из жизни в возрасте 72 лет 22 июля. Выборы нового гендиректора должны пройти после консультаций и рейтинговых голосований к концу октября текущего года, а вступление его в должность — 1 января 2020 года.

На пост главы МАГАТЭ претендуют четыре кандидата, в том числе председатель Управления по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.

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