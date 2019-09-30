Киев, , 14:18 — REGNUM Легализация игорного бизнеса на Украине принесёт в бюджет 2,5−3 млрд гривен или до $145 млн, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщило 30 сентября информационное агентство УНИАН.

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«Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы ожидаем, что около 2−3,5 миллиарда гривен за счёт легализации игорного бизнеса в бюджет получим», — рассказал он.

Гончарук также отметил, что нелегальные игровые залы, которые существуют на Украине, плохо влияют на рынок недвижимости, а также мешают развиваться другим видам бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса при пятизвёздочных отелях.

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