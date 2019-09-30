Исламабад, , 14:17 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши рассказал о приглашении бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха на открытие Картарпурского коридора, об этом дипломат рассказал 30 сентября в видеообращении.

«После консультаций, мы приняли решение о приглашении бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха на открытие коридора», — подчеркнул министр иностранных дел Пакистана.

Причиной, аргументирующей подобное решение стал тот факт, что Сингх исповедует сикхизм, являясь представителем общины, исповедующей данную религию.

Церемония открытия коридора назначена на 11 ноября 2019 года и будет приурочена к 550-летию со дня рождения Гуру Нанака — основателя сикхизма.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на границе, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб в пакистанском Панджабе, не получая пакистанскую визу.

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