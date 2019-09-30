Киев, , 14:07 — REGNUM Украинское государственное информагентство «Укринформ» сегодня, 30 сентября, сообщает о «круглом столе» под названием «Оценка результатов выборов в Украине: внутренние и внешние политические последствия», который состоялся в Берлине (дата проведения не указывается).

Согласно данным официоза, речь преимущественно шла о «российском факторе»: Россия не изменила тактику по Украине и даже наоборот — следует ожидать усиления с ее стороны давления на Киев на разных направлениях.

В частности сообщается, что первый заместитель директора «Центра Новой Европы» Сергей Солодкий заявил, что Путин понял слабые стороны Зеленского:

«Для него (президента России) действительно открылось «окно возможностей», которым он непременно воспользуется… А команда президента Зеленского искренне верит в возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки, к тому же она очень креативна в поиске инструментов разрешения конфликта. Новому главе государства удалось сделать кое-что, чего не смог добиться его предшественник, но вместе с этим появились и риски», — считает эксперт.

В целом, отметили на мероприятии, повода для оптимизма у Украины нет — в частности, есть все основания опасаться, что конфликт в Донбассе в итоге будет решен без учета интересов самой Украины и даже пренебрегая соображениями безопасности в регионе.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе посещенея Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров Киеву удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращения войны и установления мира в стране.