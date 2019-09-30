Брюссель, , 14:07 — REGNUM Румыния и Венгрия должна будет выбрать новые кандидатуры для представления в Европейскую комиссию после того, как депутаты Европарламента отклонили кандидатов от этих стран Роване Плумб и Ласло Трочани на посты в новом составе Еврокомиссии (ЕК). Голосование законодателей проходило сегодня, 30 сентября, в Европарламенте в Брюсселе.

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Уточняется, что ещё в четверг, 26 сентября, комитет по правовым вопросам Европейского парламента проголосовал за то, чтобы не рекомендовать Пламб и Трочани вступить в официальный процесс слушаний для оценки пригодности кандидатов в комиссию. Вердикт был вынесен после того, как большинство депутатов Европарламента заявили, что оба кандидата имеют финансовые конфликты интересов, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей парламента.

Добавим, что новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна сформировать свою команду из 26 еврокомиссаров (по одному от каждого государства-члена ЕС (за исключением Великобритании, которая находится в процессе выхода из Евросоюза) до 1 ноября. Голосование в Европейском парламенте по этому вопросу запланировано на конце октября.

Как сообщало ИА REGNUM, состав Европейской комиссии, который должен будет приступить к работе с 1 ноября, новая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен огласила 9 сентября. В новом составе комиссии осталось несколько комиссаров, работавших и под руководством Жана-Клода Юнкера, в частности, Валдис Домбровскис, Марос Шефкович и Франс Тиммерманс. Германия в новом составе комиссии представлена самой фон дер Ляйен, Франция — Сильви Гулар, Италия — Паоло Джентилони, Испания — Жозепом Боррелем, который должен занять пост верховного представителя по международным делам.