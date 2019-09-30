Тбилиси, , 14:04 — REGNUM Организация World Rugby принесла свои извинения за то, что во время матча Грузия — Уругвай прозвучали российские песни. Об этом сообщает «Первый канал Грузинского телевидения».

29 сентября, во время матча, в котором принимали участие команды Грузии и Уругвая, на стадионе прозвучал фрагмент песни Валерия Меладзе. После игры грузинский регбист Джаба Брегвадзе и главный тренер сборной Милтон Хейг попросили организаторов не допускать подобных ошибок. «Позвольте сказать, что Грузия — это не Россия. У нас другой язык и культура. Пожалуйста, запомните это», — заявил Хейг.

Пресс-секретарь World Rugby заявил, что организация сожалеет об этой ошибке, заверив, что такая ошибка не повторится.

Следующий матч Грузия проведет 3 октября в Осаке против сборной Фиджи.

Читайте ранее в этом сюжете: Команда Грузии победила сборную Уругвая в матче Кубка мира по регби