Севастополь, , 14:03 — REGNUM Шесть департаментов правительства Севастополя возглавили новые специалисты. Об этом журналистам 30 сентября сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Елена Богомолова — человек известный в городе, она возглавит департамент образования. Илларион Гапицонов будет руководить департаментом капитального строительства. Он пришёл к нам из бизнеса, ранее возглавлял строительную компанию. И. о. директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя назначен Максим Левашов, который до недавнего времени руководил подразделением Росимущества в Севастополе. Анастасия Солопеко стала и.о. директора департамента общественных коммуникаций Севастополя, она профессиональный журналист, долгое время работавшая на региональном телевидении, а также руководила управлением по информационной политике ОНФ», — подчеркнул Развожаев.

По его словам, и.о. директора департамента транспорта назначен Евгений Исаков, а департамента городского хозяйства — Евгений Горлов. Ранее они работали заместителями руководителей этих ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева представил журналистам своего первого заместителя Дениса Солодовникова, который будет курировать вопросы строительства и экономики.

Подробности: Врио губернатора Севастополя представил новых замов