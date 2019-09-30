Москва, , 13:58 — REGNUM Отказ от идеи переноса некоторых мероприятий ООН из США в другие страны будет свидетельствовать о том, что ряд государств слепо поддерживают продиктованную Соединенными Штатами позицию. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Если опять это не будет поддержано, мы увидим, что люди просто идут на поводу, в силу тех или иных причин, у Вашингтона, не задумываясь над смысловой и содержательной стороной», — сказал Рябков.

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По его словам, в данном случае члены ООН, которые откажутся от этой идеи, будут «руководствоваться только тем, что если это было предложено Россией, значит это вызывает сомнения, подозрения».

Как сообщало ИА REGNUM, десять членов российской делегации, включая дипломатов и членов Совета Федерации, не смогли отправиться на сессию Генеральной Ассамблеи ООН из-за отказа в американских визах.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров, комментируя инцидент с визами, напомнил о предложении Иосифа Сталина во время создания ООН разместить штаб-квартиру организации в Сочи.

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