Рим, , 13:58 — REGNUM Депутаты от партии «Лига» Маттео Сальвини подали необходимые документы для инициирования референдума об изменении системы выборов в стране, передает Mediaset в понедельник, 30 сентября.

Жителям страны может быть предложено изменить как систему выборов в парламент (отменив избрание большей части депутатов по партспискам с переходом на чисто мажоритарную систему), как и процедуру избрание президента (прямые выборы вместо голосования в парламенте).

Для инициирования референдума было достаточно поддержки такого решения пяти регионов страны (из 21), в действительности решение уже было поддержано региональными советами восьми провинций.