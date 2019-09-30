Багдад, , 16:29 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди поддержал идею возобновления работы контрольно-пропускного пункта (КПП) на сирийско-иракской границе, об этом 30 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Пограничный пункт был закрыт с тех пор, как город находился под оккупацией боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Район был освобожден от террористов еще в 2017 году, однако КПП был доступен лишь для официальных и военных перевозок, так как проблемы в области безопасности здесь еще небыли решены.

Как отмечают эксперты, решение возобновить в полном объеме работу КПП также свидетельствует о процессе нормализации отношений между Сирией и Ираком.

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