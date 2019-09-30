Париж, , 13:54 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не будет присутствовать на похоронах его партнера и друга экс-президента Франции Жака Ширака, сообщает Le Figaro.

В окружении экс-канцлера Германии рассказали, что Герхард Шрёдер хотел бы присутствовать на похоронах, чтобы отдать дань уважения президенту Шираку. Однако в службе протокола Елисейского дворца заявили, что приглашения не было отправлено из-за ограниченного количества места в церкви Сен-Сюльпис.

Со своей стороны, в Елисейском дворце заявили, что «гостям не отправляли официального приглашения и ожидали Герхарда Шрёдера на церемонии и обеде».

Издание отмечает, что эта ошибка знаменует собой изменение эпохи в отношениях между двумя берегами Рейна. После Ширака и Шрёдера отношения между Парижем и Берлином никогда не были так близки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в церкви Сен-Сюльпис, на заупокойной службе по бывшему президенту ФранцииЖаку Ширакуприсутствуют президент Российской Федерации Владимир Путин и другие главы иностранных государств и правительств.

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