Киев, , 13:50 — REGNUM Киеву важно наполнить формат двусторонних отношений с Вашингтоном вопросами экономики, торговли и американской помощи. Об этом 30 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментирую подготовку очередного визита президента Владимира Зеленского в США.

«Должен произойти визит с украинской повесткой дня. Если мы встречаемся, мы должны продвигать наши интерес, а не быть участником избирательной кампании США. Это не интересно ни президенту, ни всему украинскому народу. От этого мы не получим никакие выгоды, только минусы», — пояснил Мусиенко.

Он напомнил, что ранее в Нью-Йорке на совместной пресс-конференции президентов Украины и США не обсуждались вопросы двусторонней торговли и помощи Украине.

«Хотя вопросы энергоносителей больше интересуют американцев, чем нас. Но и эти вопросы не прозвучали. Прозвучала тема выборов. Поэтому нужна встреча, на которой были бы актуализированы вопросы повестки дня, которые касаются Украины», — сказал Мусиенко.

Эксперт также призвал Зеленского встретиться со спикером Палаты представителей Конгресса США, членом Демократической партии Нэнси Пелоси, чтобы сохранить двухпартийную поддержку Украины.

«Кроме встречи с президентом стоило бы планировать встречу с представителями Демократической партии, к примеру, со спикером Палаты представителей. Именно Палата представителей часто лоббирует и продвигает вопросы предоставления помощи Украине. Там демократическое большинство. Нужно сохранить баланс, чтобы сберечь двухпартийную поддержку Украины. Сейчас это стало труднее ввиду последних событий», — подытожил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Нью-Йорке президент Зеленский заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудил вопросы энергетической безопасности Украины. По его словам, стороны обсудили возможность поставок на Украину американского угля и газа. Зеленский также отметил, что Украине важно диверсифицировать поставки энергоносителей, чтобы не зависеть от «одного кейса».