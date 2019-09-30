Киев, 30 сентября 2019, 13:50 — REGNUM Киеву важно наполнить формат двусторонних отношений с Вашингтоном вопросами экономики, торговли и американской помощи. Об этом 30 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментирую подготовку очередного визита президента Владимира Зеленского в США.
Он напомнил, что ранее в Нью-Йорке на совместной пресс-конференции президентов Украины и США не обсуждались вопросы двусторонней торговли и помощи Украине.
Эксперт также призвал Зеленского встретиться со спикером Палаты представителей Конгресса США, членом Демократической партии Нэнси Пелоси, чтобы сохранить двухпартийную поддержку Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Нью-Йорке президент Зеленский заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудил вопросы энергетической безопасности Украины. По его словам, стороны обсудили возможность поставок на Украину американского угля и газа. Зеленский также отметил, что Украине важно диверсифицировать поставки энергоносителей, чтобы не зависеть от «одного кейса».