Страсбург, Франция, , 13:46 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») считает искусственной для дебатов в ПАСЕ тему митингов в Москве лета 2019 года.

«Я лично считаю тему этих дебатов искусственной, она раздута из ничего и не заслуживает внимания. Буквально вчера состоялся согласованный митинг оппозиции в Москве, ничего ужасного не происходит», — отметил Толстой в Facebook.

Он указал на то, что «наши «доброжелатели» уже сегодня включили в повестку работы ассамблеи чрезвычайный вопрос о «запрете мирного протеста» в России в контексте выборов в Мосгордуму».

Дебаты пройдут 4 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАСЕ принято решение о включении в повестку дня пункта о проведении текущих дебатов о нарушении демократических прав и права на мирные демонстрации на выборах в Мосгордуму.

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