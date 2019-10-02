Международное агенство по атомной энергии (МАГАТЭ) обвинило Иран в радикальном отходе от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий. Почему этот, как и многие другие шаги Ирана, предстает в западном изображении как акт необоснованной агрессивности, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Метод, принятый западной пропагандой в отношении Ирана, остается неизменным на протяжении довольно долго периода и заключается в том, что собственные антииранские шаги замалчиваются, а реакция Ирана на западные действия представляется как совершенно немотивированная и не имеющая предыстории. Разумеется, получившийся в информационном пространстве образ представляет на месте реального Ирана чудовищную страну, которая регулярно будоражит всю планету своими беспочвенными выходками.

Кроме того, одним из решающих факторов в отношениях Запада и Ирана является позиция США, которые раз за разом заявляют о своей «исключительности» и праве решать за все прочие страны, как именно тем себя вести в своей внешней и внутренней политике. Вот и в сентябре сего года госсекретарь США Майк Помпео «обосновал» шаги США по отношению к Ирану тем, что Иран проявил непослушность в разработке систем ядерного вооружения, и поэтому санкции, блокада и эмбарго со стороны США будут только нарастать.

Страны ЕС, которые Вашингтон втягивает в невыгодный им антииранский поход, вынуждены изыскивать обходные пути для того, чтобы не платить за призрак американской «избранности» из собственного кармана. Почему же именно Иран стал этакой притчей во языцех, постоянной мишенью для американских наскоков? Причина здесь, как не удивительно, во многом психологическая.

Читайте статью Руслана Хубиева «Новый виток давления: почему элиты Британии и США так ненавидят Иран».