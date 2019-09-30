Киев, , 13:44 — REGNUM На этой неделе правительство Украины официально представляет программу своей деятельности в парламенте, сообщил на брифинге 30 сентября премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава правительства высказал надежду, что депутаты Рады поддержат намерения исполнительной власти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук не стал подробно анализировать программу, заявив, что она состоит из 3 блоков и ориентирована на «развитие человеческого капитала» и экономический рост.

Также он отметил, что этобольшой документ, который описывает цели, которые его правительство перед собой ставит на ближайшие 5 лет.

Накануне, 29 сентября, на внеплановом воскресном заседании, Кабинет министров Украины одобрил свою программу действий и передал ее в Верховную раду.

Стоит отметить, что в случае утверждения программы депутатами, Кабмин Гончарука автоматически получает иммунитет от отставки как минимум на один год.