Багдад, , 16:28 — REGNUM Ирак и Сирия открыли пограничный контрольно-пропускной пункт (КПП) между городами Эль-Кайм и Абу-Кемаль через семь лет после того, как он был закрыт в связи с начавшейся в 2011 году гражданской войной в Сирии. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает агентство Associated Press.

Открытие этого ключевого КПП, как ожидается, будет способствовать развитию торговых отношений между двумя странами.

Открытие КПП за последние недели несколько раз откладывалось.

Напомним, иракский город Эль-Кайм и сирийский Абу-Кемаль контролировались группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до 2017 года, когда сирийские и иракские войска отбили эти города у экстремистов.