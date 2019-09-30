Киев, , 14:00 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко улетел в Лондон для того, чтобы выучить английский язык, заявила его пресс-секретарь Лариса Сарган, сообщило 30 сентября информационное агентство «Украинские новости».

«Юрий Луценко давно планировал, и теперь проходит курсы английского языка в Великобритании. Он улетел в воскресенье, и ближайшие полтора месяца будет находиться за пределами Украины», — рассказала она.

Она отметила, что отъезд Луценко никак не связан с публикацией стенограммы телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в стенограмме упоминалось уголовное дело, к которому может быть причастен сын Джозефа Байдена — главного конкурента Трампа на предстоящих выборах.

Как сообщала газета Los Angeles Times, Луценко дважды встречался с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, который просил его начать расследование по делу Байдена-младшего.

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