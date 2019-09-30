Дамаск, , 13:36 — REGNUM Сирийские ВВС продолжили свою воздушную кампанию над местностью на северо-востоке провинции Латакия. 29 сентября 2019 года сирийские вертолёты нанесли серию ударов по ряду объектов террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Под удары попали их оборонительные рубежи в районе населённых пунктов Кабани и Сирмания. Самолёты сирийских ВВС также принимали участие в атаках с воздуха. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Авиаудары в значительной степени сосредоточены на сети туннелей, используемых джихадистскими силами вокруг ключевого города Кабани. Из-за обилия туннелей и пещер в этом районе Сирийская арабская армия не смогла взломать линию обороны у Кабани, несмотря на преимущество в живой силе и боевой технике.

По словам военного источника издания, высшее командование сирийской армии пытается уничтожить как можно больше туннелей и укрытий, прежде чем начнется новое наступление.

Сирийской армии одно время удалось захватить почти все холмы к югу от Кабани, но в конечном итоге войска были вынуждены отступить из некоторых пунктов, так как не смогли там закрепиться.