Минск, , 13:33 — REGNUM В Орше голосуют за то, на каком языке будут делать объявления в городском транспорте, пишет ТГ-канал ИА REX.

На сайте Оршанского райисполкома появилась возможность проголосовать по вопросу «Как Вы считаете, на каком языке должны озвучиваться остановочные пункты в общественном транспорте Оршанского района?». Поводом стала конфликтная ситуация, инициированная националистами, недовольными объявлениями на русском языке в общественном транспорте русскоязычного города.

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Своё видение ситуации преподносят русофобские СМИ из Белоруссии, Польши и Чехии (финансируемая властями США радиостанция «Радио «Свобода»). Националистический актив Белоруссии и зарубежья мобилизован на голосование по вопросу, как жить оршанцам.

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