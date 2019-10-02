Организация Североатлантического договора, обозначаемая привычной аббревиатурой НАТО, изначально создавалась против СССР и его союзников, но не распалась после самороспуска социалистического лагеря. Как альянсу и его вдохновителям удалось преодолеть идеологические и финансовые сложности, которые поставили под угрозу его существование, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Несмотря на провозглашенную при создании НАТО в 1949 году задачу «защиты демократических стран» Запада, реальная причина подразумевалась более узкой и состояла она в том, чтобы не допустить в Западной Европе того, что бурно происходило в Восточной — национализации капиталов. С распадом соцлагеря, казалось бы, эта идеологически-финансовая проблема ушла в прошлое, и перед НАТО встала дилемма — или самораспуститься, или найти новые основания для своего бытия.

Организация пошла по второму пути, став чем-то вроде военизированной корпорации, которая решает задачи, спускаемые непосредственно Вашингтоном — на баланс коего она и перешла. В собственно натовской терминологии этот процесс отразился как дополнение задачи по обороне формулировкой «участие в операциях кризисного урегулирования». Таким образом. участвуя в создании и разрешении кризисов, НАТО оправдывала собственное существование в глазах нанимателей.

Последовательное участие в Югославии, Македонии, Афганистане, Ираке, Ливии стало воплощением этого как бы антикризисного принципа. Но с приходом Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон задумался о соответствии цены, которые он платит за действия организации, эффективности этой удаленной структуры. Именно в этом причина того, что Трамп пытается теперь «спихнуть» НАТО как убыточный бизнес-проект в руки Евросоюза. Но захочет ли ЕС брать этот товар?

Читайте подробности в статье Руслана Хубиева «Почему Трамп видит в НАТО только бизнес-проект».