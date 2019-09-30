Париж, , 13:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис в Париже, где проходит церемония прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Жак Ширак ушел из жизни 26 сентября. Сегодня в Доме инвалидов состоялась закрытая церемония прощания, на которой присутствовали около 200 человек. Официальная церемония прощания началась в 12:00 по местному времени (13:00) мск в церкви Сен-Сюльпис.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве приносят цветы к зданию посольства Франции. У входа в посольство открыта книга соболезнований. Под портретом Ширака люди возлагают цветы. Над зданием посольства приспущены флаги Франции и Европейского союза.

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