Ташкент, , 13:26 — REGNUM Хоким (глава) Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев выступит в сенате республики на тему запрета ношения хиджабов. Об этом 30 сентября заявила председатель сената Узбекистана Танзила Нарбаева на своей странице в Facebook.

По её словам, объявление Ганиевым «кампании против платков и бород» вызвало широкий общественный резонанс и недовольство местных жителей. «Сегодня комиссия сената по регламенту и этике проведет соответствующее собрание по этому вопросу», — добавила Нарбаева.

Напомним, в конце сентября в сети появилась аудиозапись, на которой мужчина, чей голос похож на голос Шухрата Ганиева, дает своим подчиненным задание начать кампанию против бород и платков. Кроме того, мужчина на записи ругается нецензурными выражениями в адрес своих подчиненных.

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