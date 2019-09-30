Додома, , 13:27 — REGNUM США призвали граждан своей страны соблюдать особые меры предосторожности во время поездок в Танзанию в связи с подозрениями на наличие Эболы в стране. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По данным журналистов телерадиокомпании, правительство США требует от Танзании предоставить информацию о случаях заболевания Эболой в стране.

«Все, кто планирует визит в Танзанию, должны соблюдать меры предосторожности», — говорится в заявлении государственного департамента США, сделанного в связи с подозрениями на Эболу в Дар-эс-Саламе.

Однако власти Танзании опровергли наличие Эболы в стране.

В соответствии с международными соглашениями по здравоохранению, членом которых является Танзания, страны должны немедленно уведомлять ВОЗ о вспышках инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для соседних стран и мирового сообщества.