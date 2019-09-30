30 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Президент у нас сильнее Ельцина, экономика тоже сильнее, армия — так несравненно более боеготовая, в мире наша страна пользуется гораздо более широкой и искренней поддержкой… Или наше нынешнее правительство всё же в большей степени вынуждено сдерживать себя в отношениях с Вашингтоном, чем в 1999 году это считал нужным делать Примаков? Если это так, то хотелось бы знать, почему.

Михаил Демурин, , 13:20 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала необходимым объясниться по поводу того, что министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров всё же поехал на сессию Генеральной ассамблеи ООН, когда власти США грубо нарушили свои обязательства по созданию необходимых условий для деятельности штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

США — хозяин ООН

«На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация. Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра».

Сергей Лавров, в свою очередь, говорит, что ни госсекретарь Майк Помпео, ни президент США Дональд Трамп «не знали» о том, что Госдепартамент блокировал выдачу виз на сессию председателям обоих комитетов по международным делам Федерального собрания России и некоторым важным для работы делегации мидовским чиновникам.

Если это так, тогда логично ждать соответствующего «разбора полёта» у американцев. Представьте себе на минуту, что перед важной международной встречей в Москве некие чиновники МИД России взяли и не выдали визы американцам высокого уровня, — что бы с ними потом произошло? И дело здесь не в разнице государственных систем России и США. Так что, уверяю вас, никто за «своевольную» невыдачу виз российской делегации наказания в США не понесёт. Не было здесь никакой «своевольности»! Да и сама официальный представитель МИД РФ, противореча своему министру, заявляет по данному поводу: ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, «несостоятельны».

Теперь взглянем на заявление Марии Захаровой в той его части, где она говорит, что «на тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация». Удивительная констатация! Напомню, что председатель правительства России Евгений Примаков отказался от визита в США в марте 1999 года. Тогда, кстати говоря, тоже многие его упрекали в том, что он это сделал. Одни заявляли, что надо было воспользоваться этим визитом, чтобы осудить американскую агрессию против Югославии в самих США, в том числе с трибуны Совета Безопасности ООН, другие — что нужно и можно было «минимизировать» ущерб. И ведь действительно: тогда наша страна была крайне слаба и предельно нуждалась в западных деньгах и гарантиях; обозлять США было крайне опасно. Тем не менее, Примаков над Атлантикой развернулся. Он совершил поступок, и этот поступок навсегда останется в истории дипломатии.

Вернёмся, однако, к сегодняшней ситуации. В чём же она, как говорит Мария Захарова, «иная»? Президент у нас сильнее Ельцина, экономика тоже сильнее, армия — так несравненно более боеготовая, в мире наша страна пользуется гораздо более широкой и искренней поддержкой… Или наше нынешнее правительство всё же в большей степени вынуждено сдерживать себя в отношениях с Вашингтоном, чем тогда это считал нужным делать Евгений Максимович? Если это так, то хотелось бы знать, почему.

Может быть, американцы стали менее агрессивными в отношении России и мы хотим эту тенденцию поддержать? Что-то не чувствую я этой тенденции.

Не чувствуют её и большинство наших соотечественников. Мой комментарий с предложением поставить вопрос ребром и отправляться на сессию Генеральной ассамблеи ООН только в том случае, если визы будут выданы всем членам делегации, прочло в десятки раз большее число людей, чем обычно. Надо бы нашим руководителям больше прислушиваться к общественным настроениям.

Одним словом, разговорами о том, что в ответ на очередной оскорбительный демарш Вашингтона Москве необходимо было вновь самой «минимизировать ущерб», заморочить голову думающим гражданам России МИДу не удастся. Нетерпимо уже такое состояние российско-американских отношений, когда «ущерб» всегда «минимизируем» мы, Россия! Этот подход надо менять. От засоряющего правильное восприятие действительности многословия пора переходить к внятным поступкам!

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