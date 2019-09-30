Сана, , 13:20 — REGNUM Министр информации Йемена Муаммар аль-Ириани заявил, что повстанцы-хуситы используют методы дезинформации в борьбе с властями страны, об этом 30 сентября сообщает SABA.

Ранее, 29 сентября хуситы заявили, что совершили крупное нападение на позиции Саудовской Аравии недалеко от границы, уничтожив три вражеских батальона.

«Поддерживаемое Ираном ополчение хуситов пытается распространить ложную информацию о победе, в то время как они несут ежедневные крупные потери», — отметил аль-Ириани.

Что касается регулярных заявлений о победе, которые делает правительство, лояльное Эр-Рияду, так же может быть подвергнуто сомнению, ввиду того, что боевые действия, продолжающиеся несколько лет, зашли в тупик.

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