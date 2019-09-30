Рим, , 13:17 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии и бывший лидер партии либералов Энрико Летта призвал разрешить голосовать на выборах гражданам, достигшим 16-летнего возраста, передает Askanews в понедельник, 30 сентября.

Ранее с аналогичным предложением выступал лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Оба заявления прозвучали после «климатических» митингов 27 сентября, участие в которых в Италии приняли около миллиона человек, в основном — школьники и студенты.

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