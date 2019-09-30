Сеул, , 13:18 — REGNUM Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 47,3% его соотечественников, сообщает Yonhap News со ссылкой на службу Real Meter.

По данным опроса, проведенного с 23 по 27 сентября среди 2506 человек, не одобряют деятельность Муна также немало южнокорейцев — 50,2%.

Известно, что число людей, поддерживающих политику президента увеличилось на 2,1%, а число людей, придерживающихся противоположного мнения, напротив, сократилось на 1,8%.

По мнению специалистов, уровень поддержки одобрения увеличился за счет проведения корейско-американского саммита и отрицательного отношения к расследованию деятельности нового министра юстиций.

Кроме того, уровень поддержки Современной демократической партии также увеличился на 2,1%, до 40,2%, партии «Свободная Корея» — на 2%, до 30,5%, Партии справедливости — на 0,5%, до 5,8%, Партии за демократию и мир — на 0,3%, до 1,9%.

Однако, по данным опроса исследовательского института Korea Society Opinion Institute, проведенного в период с 27 по 28 сентября среди 1011 человек, политику президента одобряют 48,9%, что на 4,2% больше по сравнению с предыдущим опросом.

Противоположной точки зрения придерживаются 49,6%, что на 2,8% меньше, чем в прошлом опросе.