Рим, , 13:11 — REGNUM Процедура предоставления гражданства детям мигрантов, получившим образование в Италии, может быть существенно упрощена, передает Sky в понедельник, 30 сентября.

Категорически против такой инициативы либералов выступают правоцентристские партии, коллеги либералов по правящей коалиции — популисты из «Движения 5 звезд» — считают этот вопрос «не приоритетным».

Предполагается, что вопрос будет рассмотрен летом 2020 года, если действующее правительство Италии не прекратит свое существование ранее.