Киев, , 13:44 — REGNUM Руководитель новой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько упрекнула Совет Европы в двойных стандартах. Об этом она заявила в интервью, опубликованном 29 сентября изданием «Левый берег».

«Когда Россию вернули в ПАСЕ, возник кризис доверия. И это не просто вопрос, который связан с Украиной, это вопрос легитимности и моральности правил этой организации. Украинская сторона не согласна с двойными стандартами», — заявила глава украинской делегации.

Несмотря на то, что Елизавета Ясько сомневается в легитимности ПАСЕ, она планирует участвовать в заседании на данной площадке и не намерена отказываться от общения с российской делегацией.

Кроме того, Ясько заявила о приверженности курсу предыдущей делегации. По ее словам, отказ участвовать в открытии осенней сессии ПАСЕ в знак протеста восстановления прав России является продолжением прежней политики Украины.

Стоит отметить, что ранее за возвращение России права выступать в ПАСЕ проголосовали 118 депутатов. Против были представители 62 стран, еще 10 воздержались.