Москва, , 13:04 — REGNUM Политическая ситуация в Венесуэле стабилизировалась, угрозы госпереворота в настоящее время нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, российские и венесуэльские дипломаты дают схожие оценки ситуации в Боливарианской республике: сложностью обстановки там пренебрегать нельзя. Вместе с тем, прекратилось балансирование на грани госпереворота.

«Как вы знаете, было несколько абсолютно противозаконных попыток свержения правительства в Каракасе — сейчас нет», — казал Рябков.

Он отметил, что Венесуэла испытывает экономические трудности, в ряде сфер нужны меры по стабилизации. Об этом, в частности, говорили президенты РФ и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе встречи в Кремле 25 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров опроверг слухи о его встрече с представителем лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

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