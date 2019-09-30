Москва, , 13:00 — REGNUM Советник президента России Сергей Глазьев в случае утверждения на должность министра по интеграции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) не сможет совмещать новый пост с работой в администрации главы государства. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Совмещать (должности Глазьев) не может», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в середине августа СМИ сообщили, что Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию, где сменит Татьяну Валовую, которая, в свою очередь, возглавила офис Организации Объединенных Наций в Женеве. В ЕЭК уточнили, что окончательно утвердить Глазьева планируется 1 октября.

Сергей Глазьев был назначен советником президента России по экономике 30 июля 2012 года. С 23 декабря 1992 года по 22 сентября 1993 года он занимал должность министра внешних экономических связей России. С 1997 года он является действительным государственным советником России второго класса.