Бишкек, , 12:57 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вылетел в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили 30 сентября в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что президент республики примет участие в работе форума «Транзитный потенциал Евразийского континента». В состав делегации Киргизии также вошли министры экономики Санжар Муканбетов, министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, посол республики в России Аликбек Джекшенкулов и другие госслужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Ереване 1 октября. Кроме глав государств — членов Союза в мероприятии примут участие президенты Молдавии, Ирана и премьер-министр Сингапура.