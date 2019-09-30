Киев, , 12:59 — REGNUM За пять лет Украина должна привлечь около $50 млрд инвестиций, чтобы нарастить ВВП на 40%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщило 30 сентября информационное агентство УНИАН.

«В программе деятельности правительства указано, что мы в ближайшие пять лет хотим вырасти на 40%. Для этого нужно привлечь 50 млрд долларов. Это не космическая цифра, она большая, но вполне реальная», — заявил он.

Кроме того, правительство Украины рассчитывает создать за пять лет 1 млн дополнительных рабочих мест, добавил Гончарук.

Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год не заложен тот рост, о котором заявляет глава правительства страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины одобрило законопроект о легализации азартных игр, а также ряд законов, регулирующих добычу янтаря.

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