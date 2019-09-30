Бишкек, , 12:49 — REGNUM Возле пограничного контрольно-пропускного пункта «Чалдыбар — Автодорожный» в Чуйской области Киргизии произошел конфликт между сотрудниками госкомитета нацбезопасности и местными жителями, пишет «Kaktus.media».

По имеющейся информации, спецназ ГКНБ задержал сотрудника пограничной службы в момент получения взятки. Однако за коррумпированного пограничника заступились жители села Чалдыбар. Они попытались помешать аресту и избили сотрудников спецслужб и спецназовцев.

Чтобы прекратить драку сотрудники погранслужбы произвели несколько выстрелов в воздух.

В результате инцидента пострадали несколько сотрудников госкомитета нацбезопасности. По факту нападения начато расследование.

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