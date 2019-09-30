Первоуральск, Свердловская область, 30 сентября 2019, 12:54 — REGNUM В Первоуральске городская дума утвердила изменения в Положении об однократном и бесплатном предоставлении земельных участков в собственность жителям городского округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Отметим, что прокурорская проверка в Первоуральске была организована, по заявлению гражданина. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что до внесения изменений, муниципальное Положение о порядке предоставления в собственность земельных участков предполагало возможность переместить в конец очереди заявителя, который отказался от предложенного участка. Однако это противоречит нормам действующего законодательства, которое сохраняет очередь за гражданином, если он отказался от не устраивающего его участка земли.