Москва, , 12:47 — REGNUM Размещение ракет средней дальности в Центральной и Западной Европе приведет к радикальному изменению задач по обеспечению безопасности Российской Федерации. Об этом заявил сегодня, 30 сентября, заявил заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков.

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Ранее, в июне 2019 года, исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер заявлял, что после завершения действия Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединённые Штаты и Североатлантический альянс не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. По его словам, Вашингтон не хочет новой гонки вооружений. Эспер подчеркнул, что НАТО «по-прежнему твердо привержен обеспечению того, чтобы «наше сдерживание и оборона оставались надёжными».

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Как сообщало ИА REGNUM, действие договора ДРМСД прекратилось в августе 2019 года, когда США в одностороннем порядке вышли из него, обвинив Россию в нарушении договора без достоверных доказательств. В свою очередь Россия также обвинила Вашингтон в нарушении условий ДРМСД, заявив об использовании США пусковых установок, способных запускать ракеты «Томогавк».

Добавим, что в настоящее время под угрозой приостановки оказался и ещё один договор — об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный с Россией в 2010 году. его действие завершается в 2021 году, однако Вашингтон пока ещё не решили, будут ли они продлевать этот договор. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расценивает договор СНВ-3 неудачным.

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