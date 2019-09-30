Париж, , 12:44 — REGNUM Около 200 человек присутствовали на закрытой церемонии прощания с экс-президентом Жаком Шираком в Доме инвалидов 30 сентября, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что ослабленная горем супруга экс-президента Франции Бернадетт Ширак не будет присутствовать на официальной церемонии в церкви Сен-Сюльпис, которая состоится в полдень. Она не появлялась на публике после смерти мужа 26 сентября.

Известно, что закрытая церемония в Доме инвалидов началась в 9:30 утра. 23-летний Мартин Ширак-Рей, внук бывшего президента, выступил, чтобы отдать дань уважения своему деду.

Семья, а также весь медицинский персонал, который заботился о Жаке Шираке, присутствовали на закрытой церемонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дочь Жака Ширака поблагодарила жителей Франции за то, что так много людей пришло отдать дань памяти бывшему президенту страны.

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